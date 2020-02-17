За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 млрд

За прошлый год украинские заработчане перечислили из-за границы $12 млрд. Это почти треть нынешнего бюджета Украины.

Об этом сообщил Национальный банк. Объяснили, что речь идет о переводах через банки, почту, карты, а также через неформальные каналы, то есть знакомых или родственников.

Больше всего денег украинцы получали из США, Израиля, Италии, России и Польши. А вот заграницу граждане Украины перечислили более $500 млн. Больше всего переводов отправляли в Россию, Грузию и Азербайджан.

Напомним, в Польше посчитали, сколько украинцев работали нелегально в 2019 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.