За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 млрд
За прошлый год украинские заработчане перечислили из-за границы $12 млрд. Это почти треть нынешнего бюджета Украины.
Об этом сообщил Национальный банк. Объяснили, что речь идет о переводах через банки, почту, карты, а также через неформальные каналы, то есть знакомых или родственников.
Больше всего денег украинцы получали из США, Израиля, Италии, России и Польши. А вот заграницу граждане Украины перечислили более $500 млн. Больше всего переводов отправляли в Россию, Грузию и Азербайджан.
Напомним, в Польше посчитали, сколько украинцев работали нелегально в 2019 году.
2020-02-17
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