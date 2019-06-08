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Факты / Видео / Украина

За 40 минут вода поднялась до метра! Затопило село Тисовец в Черновицкой области

В Тысовце дождь начался в четыре часа дня, за 40 минут вода поднялась уже до метра. Домашние животные Елены чуть не утонули. Огород и дом женщины залило мгновенно, поврежден пол и стены. Теперь пострадавшая должна делать дома ремонт.

От сильного дождя в селе разрушено несколько домов, залило угодья, разрушило мосты и дороги. Это самое масштабное подтопление за последние десять лет. После последнего наводнения 9 лет назад на месте уничтоженных мостов соорудили временные переправы, селяни установили сильные конструкции собственными силами, но непогоду те не пережили.

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Также стихия уничтожила мост, который объединял с селом 60 домов, сейчас люди отсюда даже выйти не могут – ни в магазин, ни на работу. Пожарные или машина скорой помощи не сможет к ним добраться.

Сейчас в селе подсчитывают убытки, за деньги общины невозможно возместить все расходы, поэтому староста обращаться за помощью к правительству.

К слову, сломаны деревья, дороги превратились в реки: ливни затопили пять областей Украины.

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