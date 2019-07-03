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За месяц сэкономят миллиард гривен! Как снизились цены на топливо

На некоторых АЗС бензин и дизель за последние несколько дней упал в цене от 20 копеек до гривны на литре. В столице литр 95-го – стоит от 27 до 30 грн. Специалисты объясняют: кризисная ситуация с импортом топлива в Украине прошла, мировые цены на нефть снижаются. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус объясняет: это не административное регулирование цен. Бизнесу просто напомнили о принципах свободного рынка.

Минус 20 копеек на автогаз, солярка еще второго июля подешевела на 50 копеек. А бензин потерял в цене гривну.

Первыми опустили цены, так называемые, лоукостеры – это АЗС, которые всегда продают топливо дешевле. А за ними и другие игроки рынка потянулись, потому что есть для этого веские основания. Во-первых, стоимость нефти снизилась в среднем долларов на 10. Во-вторых, возобновил работу нефтепровод Дружба, который Беларусь должна перекрыть, потому что оттуда текло некачественное российское сырье.

Читайте: В Украине подешевел бензин и дизтопливо – где и на сколько

Так же автозаправки отреагировали и на российские страшилки – сократить с начала лета поставки нефтепродуктов. А когда опасения рынка не оправдалось, цены откатились назад.

Снижение розничных цен давно назрело, так как на оптовом рынке они просели еще два месяца назад. Но операторы тянули, рассказывает представитель президента в правительстве Андрей Герус. Поэтому крупнейших продавцов горючего позвали на встречу. Говорит, это не ручное регулирование, а консультации. Они подействовали.

По подсчетам Геруса, от такого снижения выигрывают 7 млн ​​автомобилистов. Они все вместе за месяц сэкономят миллиард гривен.

Впрочем, советов и тенденций придерживались не все заправки. На некоторых за литр бензина до сих пор просят почти 35 грн.соляр

Как сообщалось, в апреле цены на бензин выросли почти до 30 грн за литр.

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