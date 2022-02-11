За ними будущее: в Париже открыли выставку, посвященную украинским женщинам-ученым

Сегодня в мире отмечают Международный день женщин и девушек в науке. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошли выставки с портретами лучших украинских ученых — они не только совершают открытие, но и популяризируют науку.

Например, украинка Оксана Пивень изучает гены и стремится узнать о них как можно больше. Ее научные открытия уже делают сердце сильнее, а значит, жизнь длиннее.

— Моя работа – изучать как работает и функционирует сердце. Нам нужно его беречь. Например, чтобы сердце адаптировалось к физическим нагрузкам или пережило инфаркт. Мы можем диагностировать это, чтобы способствовать сохранению функций сердца, – рассказывает Оксана Пивень.

А еще популяризирует науку. Простыми словами о сложном. Началась эта фактически вторая работа еще на Майдане, где установили научную палатку и объясняли, что предоставление денег науке — это не потери для бюджета, а инвестиция в будущее.

Елена – математик, но ее работа тоже похожа на разведку. Поиск неизвестного X может быть настоящей детективной историей. Ее формулы могут занять всю доску, но чтобы убедить украинцев в том, что математика интересна – переходит на простые примеры. Елена против зазубривания, ведь если хорошо разъяснить раз, то запомнишь на всю жизнь.

Когда школьники говорят – математика в обычной жизни не понадобится – отвечает – без нее не было бы видеоигр.

— Все, кто играет в игры, пользуются тем, что изобрели 150 лет назад, — рассказывает заместитель директора по научной работе Института математики НАН Украины Елена Ванеева.

Елена с коллегами опровергает миф, что наука только для мужчин – в институте математики – она заместительница директора, но – единственная женщина в руководстве. А публично выступает не только в Киеве, но и в ЮНЕСКО – о важности математики для следующего поколения.

Елена также участница фото-проекта, представленного в ЮНЕСКО — Наука — это она. Современные украинские художники создали портреты ученых и добавили в картины их научные интересы. Выставка проходит в рамках кампании ЮНЕСКО ко дню женщин в науке, и французская столица для этого лучшее место.

Первая женщина, получившая нобелевскую премию Мария Скадовская, Кюри работала здесь в Париже вместе с мужем. Однако жюри планировало вручить награду только Пьеру Кюри. Тот отказался и заявил – получит нобелевку только вместе с женой. В настоящее время женщины ученые получают признание, но в этом году среди лауреатов Нобелевской премии только одна женщина.

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