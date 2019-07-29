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За полгода 45 тысяч украинцев получили паспорта РФ

Россия не прекращает незаконно раздавать свои паспорта гражданам Украины. Только в 2019-м такой документ получили 45 тыс. украинцев.

Эти данные обнародовали в Министерстве внутренних дел России. За этот же период местная миграционная служба выдала вид на жительство почти 31 тыс. наших сограждан.

Читайте: Угрожают мирному урегулированию – Волкер о паспортах РФ на Донбассе

17 июля президент Путин расширил категории граждан Украины, которые могут получить упрощенное российское гражданство. Отныне это люди, которые проживают не только в ОРДЛО, но и все жители Донетчины и Луганщины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе.

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