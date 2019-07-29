За полгода 45 тысяч украинцев получили паспорта РФ
Россия не прекращает незаконно раздавать свои паспорта гражданам Украины. Только в 2019-м такой документ получили 45 тыс. украинцев.
Эти данные обнародовали в Министерстве внутренних дел России. За этот же период местная миграционная служба выдала вид на жительство почти 31 тыс. наших сограждан.
Читайте: Угрожают мирному урегулированию – Волкер о паспортах РФ на Донбассе
17 июля президент Путин расширил категории граждан Украины, которые могут получить упрощенное российское гражданство. Отныне это люди, которые проживают не только в ОРДЛО, но и все жители Донетчины и Луганщины.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе.
2019-07-29Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.