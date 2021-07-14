По стандартам НАТО. Как канадские военные тренируют наших солдат

Молодых солдат, которые должны заменить бойцов на передовой, готовят канадские военные. Все обучение проводится по стандартам НАТО.

Это максимально приближенная к боевым условиям ситуация. Солдаты должны обеспечить защиту подбитого бронетранспортера. За их действиями пристально следят военные из Канады. Для бойцов они подготовили сюрприз.

Солдаты-контрактники, сами не зная того, попадают в засаду. Они еще не были в настоящем бою, потому начинают действовать наугад. Врага не выявили, а уже открыли воображаемый шквальный огонь.

Эти хаотические действия экстренно останавливает канадский военный лейтенант Кабрера. Говорит, в реальных обстоятельствах уже были бы жертвы.

Такие тренировки проходят по натовскому образцу. Отличие от старых тактик заключается в том, что военные сразу спасти раненого, а не ждать прекращения боя.

В действиях медиков тоже видна практика НАТО. Они не лечат только то место, откуда идет кровь, как это было раньше, а сначала осматривают все тело. Находят у манекена осколочную рану.

Раненый уже без пульса, но канадский медик настаивает на спасении. Солдаты долго не могут договориться, как транспортировать раненого. И снова неожиданный обстрел.

В стрессе солдаты несколько раз опускают раненого. Канадский медик делает вывод, что транспортировка была нестабильной, с переломом таза. Скорее всего, его не спасли.

Уже вторую неделю канадцы тренируют украинских солдат в рамках соглашения между нашими странами. Готовят универсальных бойцов.

Чтобы не задеть мины, Богдану пришлось сделать одну попытку. Говорит, уже побывал и в роли случайного специалиста разминирования мин.

Богдан с товарищами радуются таким ошибкам. Верят, что это поможет профессионально выполнять реальные боевые миссии.

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