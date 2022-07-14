По стандартам ЕС: как украинцам помогут пересесть на электрокары

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказал о важности перехода на электротранспорт. По словам чиновника, в ближайшее время государство презентует комплексную программу стимулирования граждан к переходу на экологически чистые авто.

— Я призываю украинцев двигаться в сторону электротранспорта. Государство уже сделала все шаги по отмене все налогов во время импорта и регистрации. Будут предложены льготные кредитные программы для приобретения электрокаров. Стоит понимать, что любой бензин или дизель на заправках имеет частично российское происхождение. А электроэнергия в Украине у нас своя, и она всегда будет, — рассказал Шурма.

Ростислав добавил, что стимулировать украинцев менять авто будут комплексно — 1 км на электрокаре стоит в 20 раз меньше, чем аналогичная дистанция на бензиновом или дизельном авто.

— Это будут и законодательные изменения, и финансовые инструменты. Это касается не только электрокаров — речь идет о строительстве сети электрозаправок. Изменения будут полностью соответствовать стандартам ЕС, — добавил заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

По заявлению Ростислава, задача государства — сделать так, чтобы было где заряжать транспорт, и сделать электромобиль доступным для каждого.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.