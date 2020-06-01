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За три месяца заробитчане перевели в Украину $3 млрд

За первые три месяца года в Украину поступило около $3 млрд международных переводов. Среди них и деньги заробитчан, и заработная плата международных компаний. При этом на зарубежные счета наши граждане прислали тоже миллионы долларов.

Многие из этих денег — инвестиции или покупка недвижимости. Некоторые украинцы заранее готовились к экономическому кризису, чтобы удачно скупать выгодные акции. Однако, Всемирный банк уже предупредил, что международные переводы упадут на треть до конца года. И такая ситуация будет не только в Украине, но и на всей планете. Подробнее в сюжете Натальи Луценко.

За прошлый год украинские заработчане перечислили из-за границы $12 млрд.

Больше всего денег украинцы получали из США, Израиля, Италии, России и Польши. А вот заграницу граждане Украины перечислили более $500 млн. Больше всего переводов отправляли в Россию, Грузию и Азербайджан.

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