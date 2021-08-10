За неделю на четверть: в Украине подорожала электроэнергия

Стоимость электроэнергии в Украине по сравнению с прошлой неделей выросла на четверть.

Произошло это потому, что Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), накануне повысила цены на продажу электричества распределительным компаниям.

Предприниматели таким ростом обеспокоены, поскольку это предопределяет дополнительные расходы.

В связи с этим в ближайшее время в Украине могут подорожать продукты и все отечественные товары.

21 июля глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Такое решение он объяснил необходимостью постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения.

По его убеждению, тарифы необходимо привести к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременно оказать адресную помощь тем, кто в этом нуждается.

Впоследствии стало известно о том, что Минэнерго совместно НКРЭКУ и участниками рынка прорабатывают новую модель возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии (ПСО), от которой будут зависеть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Однако дату принятия решения не объявили.

28 июля Кабинет министров решил не повышать цены на электроэнергию с 1 августа.

Тариф в размере 1,68 грн за кВт/ч продлили еще на месяц – до 31 августа.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство сейчас работает над тем, чтобы цены на электроэнергию для большинства населения не повышались.

Фото: Depositphotos

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