За вандализм на акции в поддержку Стерненко: ветерану АТО Сорду грозит до семи лет

Мужчине, которого подозревают в том, что он во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка побил окна в здании Офиса президента, вручили подозрение. Ему грозит до семи лет за решеткой.

Человеком, который якобы это сделал, считают Владислава Гранецкого-Стафийчука — соучредителя издательства Дом химер. Он известный под псевдонимом как Влад Сорд.

Родом он из Винницы. По информации местных СМИ, мужчина ушел на фронт в начале войны, прошел и Славянск, и Пески, и шахту Бутовка. Сначала в составе Правого сектора и полка Азов, а затем присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил.

По словам участников акции, инцидент произошел внезапно. Ведь вокруг Офиса президента во время акции было аномально мало правоохранителей.

Вандализм осудили многие народные депутаты. Они уверяют, что акции нужны, но хулиганство не является эффективным методом борьбы. Поэтому в парламенте инициируют внеочередное заседание, подписи для его проведения уже собирают.

Акция в поддержку активиста Сергея Стерненка, которого отправили на семь лет за решетку за якобы разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия, прошла 20 марта под Офисом президента.

Она начиналась спокойно, но позже кто-то из митингующих начал заливать краской стены у входа в ОП, зажигать файера и бросать их в окна здания.

В результате протестующие разбили окна входной двери Офиса и пытались поджечь табличку с надписью президент Украины. В ОП убытки от акции протеста оценили в 2 млн грн.

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