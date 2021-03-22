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За вандализм на акции в поддержку Стерненко: ветерану АТО Сорду грозит до семи лет

Мужчине, которого подозревают в том, что он во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка побил окна в здании Офиса президента, вручили подозрение. Ему грозит до семи лет за решеткой.

Человеком, который якобы это сделал, считают Владислава Гранецкого-Стафийчука — соучредителя издательства Дом химер. Он известный под псевдонимом как Влад Сорд.

Родом он из Винницы. По информации местных СМИ, мужчина ушел на фронт в начале войны, прошел и Славянск, и Пески, и шахту Бутовка. Сначала в составе Правого сектора и полка Азов, а затем присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил.

По словам участников акции, инцидент произошел внезапно. Ведь вокруг Офиса президента во время акции было аномально мало правоохранителей.

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Вандализм осудили многие народные депутаты. Они уверяют, что акции нужны, но хулиганство не является эффективным методом борьбы. Поэтому в парламенте инициируют внеочередное заседание, подписи для его проведения уже собирают.

Акция в поддержку активиста Сергея Стерненка, которого отправили на семь лет за решетку за якобы разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия, прошла 20 марта под Офисом президента.

Она начиналась спокойно, но позже кто-то из митингующих начал заливать краской стены у входа в ОП, зажигать файера и бросать их в окна здания.

В результате протестующие разбили окна входной двери Офиса и пытались поджечь табличку с надписью президент Украины. В ОП убытки от акции протеста оценили в 2 млн грн.

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