По европейскому образцу: на Закарпатье ремонтируют дорогу Мукачево – Рогатин

На Закарпатье взялись за ремонт дороги государственного значения Мукачево – Рогатин. После многочисленных протестов и нареканий водителей, в этом году сделают 25 км трассы. Ремонтируют худший отрезок. Применяют технологию холодного ресайклинга, как в Европе.

Фрезеровочная машина снимает поврежденный асфальт, измельчает его и перемешивает с битумом, цементом и щебнем. Эту смесь трамбуют на дороге. Слой такой прочной основы – 22 см. Сверху укладывают выравнивающий слой асфальтобетона толщиной в 8 см. И в завершение – еще 5 см щебеночно-мастичного асфальта. Общая толщина нового покрытия – 35 см. Подрядчики дают гарантию на него 10 лет.

Есть необходимые почти 250 млн грн. Вот только капитального ремонта ждут изрешеченные ямами более 200 км. Ремонтируют дорогу быстро. За два дня обустраивают один километр нового покрытия и укрепляют обочины, делают качественный отвод воды. Современная техника работает без остановки. Движение для автомобилей не перекрывают.

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На трассе напряженный трафик – до 14 тыс. машин в сутки. В последние годы дорога была ловушкой с полуметровыми ямами. Эту дорогу построили 70 лет назад и ни разу капитально не ремонтировали. Не хватало денег даже на латание ям.

Ремонт 25-километрового участка дороги Мукачево – Рогатин завершат до конца июля. В закарпатской Службе автомобильных дорог надеются, что государство выделит еще столько же денег, чтобы в этом году обновить хотя бы 60 км пути. На ремонт всего участка этой трассы нужно более 2 млрд грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как полтавчане перекрыли движение перегруженным фурам, разрушающим дорогу.

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