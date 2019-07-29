Арестованных за митинг в Москве обвиняют в нападении на полицейских

Жестокий разгон митинга, избиения и более тысячи задержанных в России. Так омоновцы расправилась с мирной демонстрацией в Москве с требованием допустить к выборам в московскую власть независимых кандидатов. Однако в современной России обвинения выдвигают не силовикам, а тем, кого били полицейские.

Следственный комитет открыл уголовное производство против 48-летнего Евгения Коваленко, который якобы бросил металлическую урну в полицейского. Мужчине грозит до 5 лет за решеткой.

Многих других активистов сажают на срок от недели до 10 дней и заставляют платить штрафы – в эквиваленте от пяти до семи тысяч гривен.

Протесты начались после того как с выборов в московскую думу сняли всех оппозиционеров. Повод: мол, подписи в поддержку – фальшивые. Даже после того как москвичи подтверждали свою поддержку, Кремль все равно не дал заднюю и не допустил оппозиционеров до выборов.

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Между тем лидера митингующих Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток за призывы к митингу, срочно госпитализировали, диагноз – острая аллергическая реакция. Но из больницы его уже перевезли в камеру.

Врачи убеждены, что ее причиной является неизвестное химическое вещество. Адвокат Навального убеждает – политика отравили.

А символом протестов стала 17 летняя Ольга Мисык, она дружелюбно читала Конституцию России омоновцам – но за это его также задержали.

К слову, более 1 тыс. задержанных. В Москве прошла акция за свободные выборы.

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