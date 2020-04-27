Забаррикадировались и резали вены. В Черновицком СИЗО бунт из-за больного Covid-19

Из-за нарушения карантинных ограничений на Пасхальные праздники пик заболеваемости в Украине может быть в начале мая. В частности, в Почаеве, где в лавре проигнорировали карантин — количество инфицированных увеличивается.

На Тернопольщине возможно усиление карантинных мероприятий. Более ста новых случаев в Кременецком районе в течение суток, более половины из них — в Почаеве. Еще со вторника город закрыли для въезда и выезда. Преимущественно контакты происходили на территории Почаевской лавры. Сейчас монастырь закрыт, а местная больница едва справляется с наплывом больных.

Через Covid-19 в Черновицком СИЗО взбунтовались задержанные. Нового заключенного с подтвержденным диагнозом поселили в общую камеру. Часть арестованных забаррикадировались и начали резать вены. Больного таки перевели в изолятор.

Буковина до сих пор лидер по количеству инфицированных. Отработать схему быстрого тестирования пока не удалось.

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