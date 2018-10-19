Заберут работу у миллиарда людей: как до 2030 года работы изменят рынок труда

Человекообразные или домашние роботы, роботы для ремонта или транспортировки вещей. Это уже не кажется фантастикой. Более того, работы лишают людей от рутинной работы.

Однако, по прогнозам исследователей, в будущем именно такие машины отнимут работу у почти миллиарда людей на планете. Первоначально – у работников заводов, ресторанов-фастфудов и некоторых банковских работников.

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Роботы уже умеют строить, летать, перевозить, воспитывать и ухаживать. Согласно последним исследованиям до 2030 года роботы заберут работу у восьмисот миллионов людей.

Однако, исследователи не видят в этом катастрофы. Работы должны мотивировать людей развиваться. От безработицы человечество спасет изучение технологий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заменят ли роботы журналистов.

Опубликовано Октябрь, 19 в 12:31



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