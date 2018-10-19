Факты / Видео / Lifestyle / Заберут работу у миллиарда людей: как до 2030 года работы изменят рынок труда/

Заберут работу у миллиарда людей: как до 2030 года работы изменят рынок труда

Человекообразные или домашние роботы, роботы для ремонта или транспортировки вещей. Это уже не кажется фантастикой. Более того, работы лишают людей от рутинной работы.

Однако, по прогнозам исследователей, в будущем именно такие машины отнимут работу у почти миллиарда людей на планете. Первоначально – у работников заводов, ресторанов-фастфудов и некоторых банковских работников.

Читайте: Привозят еду и убирают: самые удивительные роботы-помощники

Роботы уже умеют строить, летать, перевозить, воспитывать и ухаживать. Согласно последним исследованиям до 2030 года роботы заберут работу у восьмисот миллионов людей.

Однако, исследователи не видят в этом катастрофы. Работы должны мотивировать людей развиваться. От безработицы человечество спасет изучение технологий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заменят ли роботы журналистов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Робот Boston Dynamics
Boston Dynamics научили робота-собаку танцевать
Делает комплименты, имитирует эмоции и поддерживает разговор – робот София гостит в Украине
В Испании представили первую пассажирскую капсулу Hyperloop
Заменят ли роботы журналистов – какое будущее профессии
Помогает уснуть и спасает жизни: в Берлине представили технику будущего
Роботы заменят людей: что делать, чтобы не потерять свою работу
Современная инженерия и космос: в Днепре состоится масштабный технофест
Люди станут рабами. Как роботизация может изменить мир

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка