Запрет носить военную форму: кому нельзя и причины

Гражданским запретили носить военную форму и все, что ее напоминает. В Винницкой области полиция и военная служба правопорядка патрулирует в приграничных районах, у военных частей и на вокзалах. У подозрительных людей в форме просят документы, подтверждающие их принадлежность к армии.

Такой запрет будет действовать до завершения военного положения. Это решение принял Совет обороны области, чтобы обезопасить от пребывания на территории Винницкой области представителей незаконных военных формирований. Серьезных нарушителей пока не обнаружили. В основном – на форме не существует опознавательных знаков принадлежности к украинской армии.

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Вместе с военными останавливают нарушителей и полицейские. Они в основном патрулируют в приграничных районах. Все, чтобы оперативно выявлять незаконные военные группировки и аферистов.

Военные настойчиво советуют всем носить с собой документы. И с пониманием относиться к проверкам. Гражданских, нарушающих запрет носить форму ждет штраф – от 75 до 500 грн. Если кто-то будет сопротивляться или откажется удостоверять личность – уже будет иметь дело с уголовным кодексом.

К слову, военное положение: сколько заплатят резервистам за сборы.

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