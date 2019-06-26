Запрещенное изображение – новая фотовыставка в PinchukArtCentre

28 июня в PinchukArtCentre открывается новая выставка Запрещенное изображение, которая бросает вызов политическим и общественным нормам и напоминает о жизненно важных гранях жизни человека. Вход свободный.

Проект в двух частях. Первая посвящена работам всемирно известного фотографа из Харькова Бориса Михайлова. Во второй части под названием Пересекая границу – работы Харьковской школы фотографов.

Большинство фото Борис Михайлов снял еще в советские времена, когда в искусстве царила жесткая цензура. Его творчество бросает вызов политическим и общественным нормам, балансирует на грани и спрашивает: а разрешено ли это?

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Снимки Михайлова всегда непредсказуемы для публики, хотя его герои обычные люди и их обыденность. Это не спонтанные съемки, хотя и появляется такое ощущение. Почти во всех работах Бориса Михайлова присутствует острый политический подтекст.

От снимков Михайлова кураторы выставки переходят к творчеству Харьковской школы фотографии. Эта часть экспозиции погружается в мировосприятие молодых советских фотографов, которые не боялись экспериментировать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о выставке-провокации в PinchukArtCentre.

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