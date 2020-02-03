Забыли о пациенте: на Тернопольщине области в больнице умер пенсионер

На Тернопольщине в больнице умер дедушка. Врачи больше суток не обращали на него внимания, потому что думали, что он бездомный.

Пенсионер шел через парк, что-то случилось и дедушка упал где-то в нелюдном месте, не смог подняться и пролежал так в холоде несколько часов.

Его нашли прохожие и вызвали скорую. С переохлаждением старика забрали в больницу, но забыли про него на более чем сутки. Репортаж Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Прикарпатье девушка умерла от анорексии.

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