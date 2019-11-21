Забытые государством. Как пленные возвращаются к жизни после пыток боевиков

Герои нашего сюжета – пленные, о которых забыло государство и о которых заботятся только волонтеры с благодетелями. Они не такие знаменитые, как политические заключенные Кремля, им “повезло” попасть в подвалы боевиков. Там их пытали, били, они пережили имитированые расстрелы. Это – порядочные и патриотически настроенные жители Донбасса, они выжили после пыток террористов, и Украина, которую искренне отстаивали, – отнеслась к ним прохладно. Эти люди – в отчаянии от такого равнодушия.

Предпринимателя из Донецка Дмитрия схватили, когда он пытался организовать президентские выборы 2014 года. В подвале донецкого СБУ били очень сильно, даже с электрошокером. Чтобы не выдать друзей попытался удавиться на шнурке. Его откачали и за неделю обменяли. Говорит: негде было жить и повезло что попал в больницу, сделали операции. А потом скитался.

Пошел добровольцем в батальон Луганск-1. Теперь получает денежную помощь несколько раз в год. Он до сих пор не имеет ни постоянной работы, ни денег, ни жилья.

Специалист по недвижимости Анна устраивала в Донецке проукраинские акции. Ее схватили за доносом, и бросили в подвал в Макеевке. Там неделю пытали, потом обменяли. Направили к психологу, а потом – выживай как можешь. Анна написала книгу. Родилась вторая дочь. Вместе с мужем снимают однокомнатную квартиру.

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Истории людей, которые пережили пытки донбасских подвалов и о которых государство забыло после освобождения – собрала в журналистском проекте После плена Зоя Шу. Она считает, что только проявив настоящую, а не бумажную человечность и внимание к прежним пленникам – Украина начнет преодолевать травматические синдромы войны.

Анатолия бросили в подвал, когда он занимался обменом пленных в Луганске. Там он пробыл 9,5 месяцев, после этого весил 40 кг.

Мужчина тоже не имеет своего жилья. Теперь он руководитель общественного объединения бывших пленных. Дело трудное, потому что некоторые друзья умирают или от отчаяния укорачивают себе жизнь.

Сейчас власть готовит новый законопроект, который должен помочь бывшим и нынешним пленным и их родственникам. Анатолий призывает руководителя профильного комитета парламента приложить усилия, чтобы документ не стал фасадным, а обязательно со смыслом.

Столкнувшись с безразличием государства вчерашние пленные часто в отчаянии. Но, несмотря на все, Дмитрий создает вышиванку с рубашки, в которой его пытали в донецком подвале.

Факты ICTV ранее писали о том, что несмотря на масштабный обмен пленными между Украиной и Россией далеко не все украинцы вернулись домой.

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