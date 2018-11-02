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Забыл как доллар выглядит. Итоги курортного сезона в оккупированном Крыму

Тот момент, когда политические войны и невыполненные обещания, мешают городам развиваться и убивают веру людей – жители Глухова Сумской области, три года надеялись, что вот-вот все изменится – город станет социальным раем, будут инвестиции, а в Глухов, богатого историю, поедут не тысячи, а сотни тысяч туристов. Такое обещал горожанам мэр Мишель Терещенко.

Здесь хорошо помнят, как его предки – сахарные магнаты, развивали город, поэтому и выбрали его. Но за это время, как говорят местные активисты, в Глухове ничего не изменилось и еще получили политический кризис. Терещенко самоустранился от исполнения обязанностей. Говорит: работать в городе просто невозможно.

Семья приехала из Башкортостана. Ищут варианты как в Крыму сэкономить. Семейный бюджет 13 тыс. на 10 дней отдыха.

В 150 км от Судака – легендарный Крымский мост. Многие россияне приехали в Судак только ради моста.

Рыбалку на Судакской набережной здесь называют просто – Палыч. Зарабатывает на жизнь тем, что сдает жилье. Рассказывает – количество туристов этим летом почти сравнялась с украинскими временами.

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Туристов из материковой Украины в Судаке мало. Вот мужчины приехали из Луганска. На отдых не жалуются, говорят, только заработать на него в псевдореспублике сложно.

Местные предприниматели рассказывают, что в этом году в Судаке хорошо заработали только те, кто сдает жилье.

По данным российских туристических сайтов, Судак в 2018 стал одним из самых популярных курортов Крыма.

К слову, жизнь в Крыму: прослушивание, новые дороги и дорогой алкоголь.

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