Духота и очереди с 4-х утра. В Херсоне люди стоят по полдня за талонами

Зарегистрироваться или умереть – где-то такой выбор перед собой ставят ежедневно жители Херсона, которые хотят документально зафиксировать, что они херсонцы. Ибо условия, в которых они это должны делать, иначе, как нечеловеческие не назовешь: духота, многочасовое ожидание без гарантии на положительный результат – это реалии работы городского отдела регистрации места жительства. Чиновники вместе с депутатами четвертый год не могут обустроить комфортное предоставления обычных услуг.

Восемь утра. Шум, духота и толпа. В отделе регистрации физических лиц Херсонского городского совета выдают талоны на прием к специалистам. Чтобы взять справку о составе семьи или прописаться или выписаться, людям нужны железные нервы и свободных полдня.

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Все сто человек ютятся в узком коридорчике. Когда попадут к специалисту – неизвестно. Талончик без времени. Очередь живая. Одного человек принимают 10 минут, другого – час.

Работники отдела тоже возмущены – работают по 7 часов без обеда 6 дней в неделю. От консультанта херсонцы отказались, а электронная очередь с предварительной записью не всем удобна, – говорят чиновники.

Избавиться от очередей можно, увеличив количество специалистов. Необходимо также большее помещение с залом для комфортного ожидания. У власти на это четвертый год один ответ.

Чиновник предлагает людям не приходить к четырем часам и не создавать искусственных очередей.

К слову, очереди, вонь и отсутствие комфорта: состояние киевских автовокзалов.

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