Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Общенациональная минута молчания и подробности атаки Шахедов! Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Обращение президента: Украина отмечает День защитников и защитниц;
— Благодарность от Главнокомандующего ВСУ Залужного украинским воинам;
— Масштабная минута молчания в Украине – репортаж;
— Атака дронов 30.09.2023 – россияне обстреляли Черкасскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области;
— Атака дронов 01.10.2023 — два Шахеда попал в дом на территории Донецкой области;
— Обстрел Харьковской области 01.10.2023 — есть погибший;
— Фельдман-экопарк в Харькове – вживую.
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