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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Общенациональная минута молчания и подробности атаки Шахедов! Новости Факты ICTV за 01.10.2023

— Обращение президента: Украина отмечает День защитников и защитниц;

— Благодарность от Главнокомандующего ВСУ Залужного украинским воинам;

— Масштабная минута молчания в Украине – репортаж;

— Атака дронов 30.09.2023 – россияне обстреляли Черкасскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области;

— Атака дронов 01.10.2023 — два Шахеда попал в дом на территории Донецкой области;

— Обстрел Харьковской области 01.10.2023 — есть погибший;

— Фельдман-экопарк в Харькове – вживую.

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