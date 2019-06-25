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Факты / Видео / Украина

Обострение на передовой: враг бьет из артиллерии различного калибра

На передовой активизировались российские оккупанты. За прошедшие сутки было 44 обстрела. Двое наших армейцев ранены и двое получили боевые травмы. Особенно горячо в районе Авдеевки, Павлополя и Марьинки. На каждый обстрел украинцы дали достойный ответ. По информации разведки уничтожены трое врагов.

Воронками от мин 120 калибра усеяны почти все окрестности Новолуганского. Бойцы устали их считать. Почти ежедневно российско-оккупационные войска их накрывают минометным дождем. Поэтому и осколки здесь валяются на каждом шагу.

Особенно их количество увеличилось за последние два дня. Бойцы полка Азов утверждают: враг словно озверел. Стрельбу здесь устраивает почти круглосуточно. Правда, бьют оккупанты неприцельно. Такую хаотичность огня бойцы связывают с ротацией врага. Мол, наемники приезжают сюда из России как на учебный полигон.

Читайте: Тактическая ошибка оккупантов: бойцы ООС уничтожили вражескую гаубицу

Накануне оккупанты кроме минометов, ударили из артиллерии 122 калибра. Артиллерийская канонада звучала более двух часов. За это время российско-оккупационные войска выпустили почти сотню мин и снарядов. Армейцы успели спрятаться в укрытие.

Во время боя азовцы ранили нескольких оккупантов, уничтожили боевую машину пехоты, а также радиолокационный разведывательный комплекс.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг путает бойцов ООС.

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