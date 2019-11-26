Угроза Днепропетровщине: в любой момент могут взорваться 2 тыс. тонн ракетного топлива

Днепропетровщина на грани масштабной экологической катастрофы. Уже 15 лет там не могут утилизировать твердое ракетное топливо, которое осталось еще со времен распада Советского Союза.

Причина традиционная – огромное недофинансирование. Государственное предприятие, где находится около 1800 тонн топлива, не может ни должным образом его хранить, ни утилизировать.

Гарантийный срок этого топлива 10 лет, однако, закончился он еще два десятилетия назад. Сейчас смесь нестабильна и опасна. В случае аварии может произойти экологическая катастрофа чрезвычайных масштабов.

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Переработанное топливо и его компоненты используют для гражданских нужд или для оборонной отрасли. Деньги на утилизацию выделяют из госбюджета. Однако сейчас недофинансирования в 300 млн грн фактически останавливает весь процесс. На этот год государство выделило 160 млн гривен.

Этого хватило на утилизацию всего трех цистерн, которые были в критическом состоянии. На 2020 в бюджете заложили в пять раз меньше.

К слову, в Луцке тысячи человек остались без тепла из-за сбоя в системе.

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