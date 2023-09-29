Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
УГРОЗА МАССИРОВАННОЙ АТАКИ С МОРЯ и утренний ОБСТРЕЛ ХЕРСОНА | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Утренний обстрел центра Херсона: есть пострадавшие;
— Высокая угроза массированной ракетной атаки с моря;
— Результаты работы украинских артиллеристов;
— США не обнаружили случаи нецелевого использования западного оружия в Украине;
— Результаты переговоров с руководителями парламентов стран-партнеров;
— Годовщина трагедии Бабьего Яра, где нацисты массово расстреливали безоружных евреев;
— Реабилитация военных по индивидуальным программам в Днепре;
— Библиотека, созданная вынужденными переселенцами — особый проект в Черкассах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.