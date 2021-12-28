Угроза от снайперов и разведгрупп: как снегопады изменили ситуацию на передовой

Снег и морозы, которые фиксируются сейчас в Луганской области, мешают оккупационным войскам осуществлять прицельные обстрелы позиций украинских бойцов.

Однако плохая видимость способствует деятельности диверсионных разведгрупп. О вероятности такой угрозы украинские военные уже извещены.

– Во время ветра не очень хорошо слышно противника. Не являются слишком эффективными и средства теплоизъявления. А туман способствует тому, что враг может подойти слишком близко, – объясняет военнослужащий ВСУ Иван.

Но самая большая опасность, добавляет коллега Ивана Игорь, подстерегает от снайперов:

– Слава богу, мы передвигаемся только окопами, на открытую местность не выходим.

Вместе с тем, украинские бойцы не ощущают на себе достигнутых неделю назад договоренностей о перемирии.

Новостями о скоплении российских войск у украинской границы, говорят бойцы ВСУ, их не напугаешь.

– Личный состав имеет такое морально-психологическое состояние, которое позволяет выполнять все задачи даже при явном нападении российских войск. И это не вызывает паники, а еще больше мотивирует, – говорит военнослужащий ВСУ.

Тем временем украинские воины готовятся и к приближению новогодних праздников. Так, военнослужащий Артур уже имеет предварительный вариант новогоднего меню для бойцов.

Планирует мужчина накормить коллег шубой, оливье, крылышками и шашлыками.

Фото: Штаб ООС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.