Угроза от снайперов и разведгрупп: как снегопады изменили ситуацию на передовой
Снег и морозы, которые фиксируются сейчас в Луганской области, мешают оккупационным войскам осуществлять прицельные обстрелы позиций украинских бойцов.
Однако плохая видимость способствует деятельности диверсионных разведгрупп. О вероятности такой угрозы украинские военные уже извещены.
– Во время ветра не очень хорошо слышно противника. Не являются слишком эффективными и средства теплоизъявления. А туман способствует тому, что враг может подойти слишком близко, – объясняет военнослужащий ВСУ Иван.
Но самая большая опасность, добавляет коллега Ивана Игорь, подстерегает от снайперов:
– Слава богу, мы передвигаемся только окопами, на открытую местность не выходим.
Вместе с тем, украинские бойцы не ощущают на себе достигнутых неделю назад договоренностей о перемирии.
Новостями о скоплении российских войск у украинской границы, говорят бойцы ВСУ, их не напугаешь.
– Личный состав имеет такое морально-психологическое состояние, которое позволяет выполнять все задачи даже при явном нападении российских войск. И это не вызывает паники, а еще больше мотивирует, – говорит военнослужащий ВСУ.
Тем временем украинские воины готовятся и к приближению новогодних праздников. Так, военнослужащий Артур уже имеет предварительный вариант новогоднего меню для бойцов.
Планирует мужчина накормить коллег шубой, оливье, крылышками и шашлыками.
Фото: Штаб ООС