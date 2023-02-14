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Угрозы для ЗАЭС пока нет: гендиректор Укргидроэнерго объяснил почему

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Валентина Летяк редактор ленты

По состоянию на 14 февраля удается удерживать уровень воды в Каховском водохранилище выше критического, в частности благодаря аномальному зимнему паводку. Поэтому, если оккупанты не прибегнут к каким-то новым мерам, это не будет иметь негативных последствий для Запорожской АЭС.

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире национального телемарафона рассказал в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей о ситуации вокруг водохранилища и ЗАЭС.

— На сегодняшний отметка 113,90, это еще не критично. Мы понимаем, что после 113,50 — это уже критическая отметка, которая может иметь негативные последствия для охлаждения Запорожской АЭС. Сейчас наблюдается аномальный зимний паводок, и эта отметка была 113,75, но уже поднимается. Я думаю, нам удастся держать где-то в пределах 114, — заверил он.

По его словам, сначала россияне открыли два затвора Каховского водохранилища, а сегодня уже три, однако благодаря паводку гидрологи смогут удерживать такую отметку.

— Если будет ниже 113,5, я думаю, МАГАТЭ должно держать этот вопрос на контроле и проговаривать с врагом последствия для атомной станции, — говорит гендиректор Укргидроэнерго.

Сирота считает, что могут также возникнуть проблемы с обеспечением водой южных областей Украины и временно оккупированного Крыма, поэтому сомневается, что россияне прибегнут к каким-то новым мерам.

— Если дальше будет опускаться уровень Каховского водохранилища, снизится давление на Крымский канал, и они тоже будут от этого страдать. Но здесь вопрос здравого смысла. Мы не знаем их намерений, зачем они это делают. Потому что уже три месяца на станции нет ни одного украинского работника, поэтому она не в рабочем состоянии, — добавил он.

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