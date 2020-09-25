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Затерянные военные: в Украине предлагают ввести Единый реестр пропавших без вести

В Украине сейчас более 700 военных пропавших без вести во время боевых действий на Востоке. Родственники бойцов жалуются – государство часто безразлично относится к их поиска.

— Фото погибших – на стене памяти и они похоронены, а пропавшие без вести будто провалились в черную дыру, – говорят матери и родственники.

По крайней мере искать их в течение шести лет от власти никто не собирается, это делают только волонтеры и сами родственники.

Поэтому они собрались с плакатами и фотографиями у Днепровской обладминистрации. На Днепропетровщине таких семей 39. С фотографиями двух сыновей Екатерина, бойцами батальона Айдар, которые исчезли после боя вблизи Счастья в 2014 году. Даже после нескольких ДНК-экспертиз, женщина уверена, что ее дети живы. И таких, как Екатерина по всей Украине множество.

Сейчас даже есть несколько братских могил с неизвестными погибшими – на кладбищах в Запорожье, Днепре и Старобельске в Донецкой области. Поэтому волонтеры призывают Правительство создать Единый реестр без вести пропавших.

Также на Львовщине на Яворовском полигоне завершаются самые масштабные международные учения на территории Украины — Rapid Trident 2020.

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