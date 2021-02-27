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Погибшие и вражеские минометы. Как прошла неделя на передовой

Неделя на фронте началась с трагических событий. Оккупанты активно использовали гранатометы и минометы. Под Авдеевкой убили украинского воина, еще одного ранили. Во вторник еще одна смерть и ранения неподалеку Зайцевого.

Особенно тяжелая была пятница — под Водяным враг прицельно бил по украинским позициям из мощных минометов — 120 калибра, запрещенных Минскими договоренностями. Сразу 9 бойцов получили ранения. В последнее время, говорят наши военнослужащие, оккупанты используют все имеющееся оружие.

Кроме активных боевых действий, враг на этой неделе на подступах к временно оккупированному Луганску начал активно гонять тяжелую боевую технику, враждебная пехота после ротации начала учения на полигонах.

Также параллельно с боевыми учениями российские наемники укрепляют и окопывают свои позиции даже в мороз.

На позициях под Луганском на наших военнослужащих время от времени “охотятся” также и вражеские снайперы. Впрочем, даже сейчас, во время обострения на востоке, украинские военнослужащие не падают духом.

Что известно о погибшем воине под Шумами

Стало известно имя украинского воина, погибшего на передовой от пули вражеского снайпера под Шумами 2 февраля.

Им оказался 38-летний Дмитрий Власенко из Николаевской области. Во время очередной провокации мужчина получил несовместимое с жизнью ранения.

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