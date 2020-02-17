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Факты / Видео / Украина

Погибшим в ДТП в Днепре оказался известный в городе ведущий праздников

Из-за трагической аварии в Днепре погиб один человек, это известный в городе ведущий шоу. Среди двух пострадавших – ребенок, который находится в тяжелом состоянии. Полицейские преследовали автомобиль Audi, из которого раздавались крики о помощи.

Смертельное ДТП устроили двое злоумышленников, которые на угнанной машине бежали от патрульных. В машине был и заложник – бизнесмен, у которого требовали $20 тыс. Именно он и позвал на помощь. После аварии из машины выбежали трое мужчин, двое бросились бежать, а один – к полицейским. Беглецов задержали, как выяснилось, один из задержанных находится в розыске. Детали в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в погоне со стрельбой задержали вооруженного иностранца.

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