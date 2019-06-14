Погибли 40 десантников и 9 членов экипажа. 5 лет авиакатастрофе ИЛ-76

40 погибших десантников и девять членов экипажа – сегодня исполняется ровно пять лет, как в небе над Луганским аэропортом боевики сбили самолет ИЛ-76. Виновных до сих пор не наказали.

Кадры из личного архива родственников погибших военных. Пока в один самолет загружают технику, на зеленом газоне Днепровского аэропорта десантники ожидают вылета. На кадрах ребята улыбчивые, полны сил и надежд.

В ночь на 14 июня 2014 года боевики из ПЗРК расстреляли украинский самолет ИЛ-76, на борту которого находились 49 человек. Через несколько месяцев на скамье подсудимых – генерал-майор Виктор Назаров. Именно он, несмотря на данные разведки, отдал приказ лететь.

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Через три года Павлоградский суд признает Виктора Назарова виновным в халатности, повлекшей тяжелые последствия. Приговор – семь лет лишения свободы. Впрочем, своей вины мужчина не признал.

Приговор по делу стал беспрецедентным

В Украине впервые судили генерала, даже больше – доказали его вину. Сейчас в Днепре апелляционные слушания. На последнем заседании суд назначил по делу еще одну экспертизу. От нее и будет зависеть окончательный приговор.

Гибель всех 49 военных, находившихся на борту, стала крупнейшей авиакатастрофой в Вооруженных силах Украины за период независимости.

К слову, СБУ опубликовала записи телефонных разговоров главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого и руководителя ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, доказывающие их причастность к обстрелу украинского ИЛ-76.

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