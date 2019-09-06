Западные санкции действуют: у РФ вышли из строя три субмарины

Западные санкции действуют – из-за них вышли из строя три российские субмарины, дислоцированные вблизи Сирии.

Речь идет о подводных лодках Новороссийск, Ростов-на-Дону и Старый Оскол с крылатыми ракетами Калибр на борту.

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Вместо качественных иностранных батарей они получили для замены старые – еще советские. С импортными батареями они могли находиться под водой до 5 суток, сейчас – всего 2-3 суток. Поэтому не могут полноценно выполнять боевые задачи.

Об этом со ссылкой на источники в Черноморском флоте России сообщает российское издание Подъем.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия утилизирует единственную украинскую подлодку Запорожье.

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