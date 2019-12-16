Заоблачные ставки и обязательные залоги: как получить кредиты украинскому бизнесу

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским государственная программа кредитования малого бизнеса Возвращайся и оставайся, спровоцировала дискуссии вокруг того, что кредиты нужны не только работникам, но и тем предпринимателям, которые уже работают в Украине.

Сейчас начинающим получить деньги на бизнес почти нереально. Почти 40% предпринимателей хотят взять кредит на бизнес, но не могут из-за заоблачных ставок и требований к залогам. Преимущественно кредиты достаются торговым компаниям с быстрым денежным обращением.

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На самом деле кредиты нужны не только предпринимателям, но и банкам. Финучреждения получают доход не только в процентах, обычно они предоставляют заемщику еще и зарплату, операционные услуги, а в конце концов получают в клиенты каждого его работника.

Поэтому на самом деле банки сами буквально охотятся на ответственных заемщиков, с чистой историей и белой документацией.

Приватбанк за этот год прокредитовали более 25 тыс. предпринимателей на 3,5 млрд грн. Преимущественно кредиты получили те, кто занимается торговлей, другое – производственные предприятия. За последние три года открыли максимально доступный кредит.

Процентная ставка снижается, когда в стране успешная экономика и есть рост ВВП. Главный банк страны уже отметил улучшение экономических показателей, поэтому в следующем году планируют снизить учетную ставку до 9%.

За другим пунктом пойдет инициатива президента дешевых кредитов, где анонсируют вообще 5% ставку кредитования. Очевидное, для этого задействуют государственные банки. Пока подробности неизвестны, однако кредиты точно не будут раздавать всем.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

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