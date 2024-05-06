Видео
Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Священнослужители ПЦУ тайно работают на ВОТ — Епифаний
Бойкот “инаугурации” Путина: дипломатов Латвии не будет на церемонии
Что означает отмена статуса ограниченно пригодный: объяснили в Минобороны
Обстрел Украины дронами 5 мая: уничтожены 23 из 24 Шахедов
Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: произошел пожар, здание повреждено
Вячеслав Цымбалюк, Журналист и ведущий программы Факты. Спорт

Западу плевать на инаугурацию Путина! Какие страны не приедут | Новости Факты ICTV за 06.05.2024

— Сведения Генштаба за 6 мая 2024 г.

— Россия нанесла авиаудар по Константиновке в Донецкой области

— Во время обстрела шахты в Покровском районе Донецкой области ранены трое горняков

— Зеленский о подготовке к саммиту мира в Швейцарии

— Как газовики возобновляют энергетическую сеть Харьковщины

— Украина получила от союзников ракеты к ПВО Patriot

— Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на Форуме оборонных промышленностей ЕС и Украины

— ВР на этой неделе может окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

— Как поддержать ИТ-бизнес во время войны

— Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишеля Обамы

— Евросоюз будет бойкотировать так называемую “инаугурацию Путина”

— Пограничники поймали мужчину, который выдавал себя за путешественницу, направляющуюся в Румынию.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 23.00 (06.05.2024)

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
ГУР: Российские войска получили приказ “взять что-нибудь” до 9 мая | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
ГУР: Российские войска получили приказ “взять что-нибудь” до 9 мая | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
В РФ проблемы производства оружия – Воздушные силы объяснили | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
В РФ проблемы производства оружия – Воздушные силы объяснили | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
Приводили ракеты на мобильные огневые группы. СБУ задержала агентов | Новости Факты ICTV за 26.04.2024
Приводили ракеты на мобильные огневые группы. СБУ задержала агентов | Новости Факты ICTV за 26.04.2024
Спецслужбы Норвегии разоблачили работу диверсантов РФ | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
Спецслужбы Норвегии разоблачили работу диверсантов РФ | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
Ситуация на ЗАЭС прямо сейчас | ИПСО против ТЦК | Новости Факты ICTV за 26.04.2024
Ситуация на ЗАЭС прямо сейчас | ИПСО против ТЦК | Новости Факты ICTV за 26.04.2024
Больше видео
Украина Все переросло в бойню, а дальше был выстрел в лицо: участник Майдана о кровавых днях февраля
Київ, Майдан незалежності
Мир Не исключен российский интерес: скандал на границе с Польшей с высыпанным зерном
Не исключен российский интерес: скандал на границе с Польшей с высыпанным зерном
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь