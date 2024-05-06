Западу плевать на инаугурацию Путина! Какие страны не приедут | Новости Факты ICTV за 06.05.2024
— Сведения Генштаба за 6 мая 2024 г.
— Россия нанесла авиаудар по Константиновке в Донецкой области
— Во время обстрела шахты в Покровском районе Донецкой области ранены трое горняков
— Зеленский о подготовке к саммиту мира в Швейцарии
— Как газовики возобновляют энергетическую сеть Харьковщины
— Украина получила от союзников ракеты к ПВО Patriot
— Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на Форуме оборонных промышленностей ЕС и Украины
— ВР на этой неделе может окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации
— Как поддержать ИТ-бизнес во время войны
— Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишеля Обамы
— Евросоюз будет бойкотировать так называемую “инаугурацию Путина”
— Пограничники поймали мужчину, который выдавал себя за путешественницу, направляющуюся в Румынию.
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