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Олег Корниенко, Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

Заходят небольшими группами: враг возле Горловки прощупывает позиции ВСУ

Воины 24-й бригады имени короля Даниила держат свой участок фронта под временно оккупированной Горловкой. До недавнего времени этот отрезок передовой считали относительно спокойным, местами ситуация напоминала окопную войну времен ООС. Но в последнее время враг здесь оживился.

Населённые пункты россияне разбивают не только танковыми снарядами, но и артиллерией и авиацией. Чем ближе к линии фронта, тем труднее найти уцелевший дом. Да и передвигаться бойцам советуют исключительно перебежками.

— Простреливают. Также мы даем ответ, и не просто адекватный ответ – недавно мы уничтожили их пулеметную точку, – отметил военнослужащий 24 ОМБр имени короля Даниила «Лісник».

За пулеметом наши армейцы охотились несколько дней. Россияне хорошо врыли свою огневую позицию, а еще их прикрывали густые и зеленые деревья. Но даже это оккупанта не спасло.

После этого враг на длительное время притих, но ненадолго. Иногда оккупанты пытаются зайти небольшими группками. Но получают билеты на тот свет.

— Они хотят себе получить пулю в лоб, скажу честно, прямо в глаза. Да, они прощупывают наши огневые позиции небольшими группами по 3-5 человек. Хотят прощупать наши позиции, но мы им этого сделать не даем, – рассказал военнослужащий 24 ОМБр имени короля Даниила «Малюш».

Военные постоянно прислушиваются, ведь в воздухе одновременно смешиваются и взрывы, и гудение пчел, очень похожее на звуки дронов.

Война в Украине
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