Захватили заложников: в Ровно СБУ отработала задержание террористов

В Ровно прошли антитеррористические учения СБУ по освобождению заложников.

Согласно легенде маневров, неизвестные взяли в заложники 15 сотрудников местной обладминистрации.

За их освобождение боевики требовали выкуп в $100 тысяч, бронированный автомобиль, освобождение их соратника из тюрьмы, а также признания руководством Украины агрессии со стороны РФ гражданским конфликтом.

Центр Ровно был перекрыт, а здание областной администрации окружили правоохранители и сотрудники других экстренных служб.

— Политические требования дали право квалифицировать произошедшее как террористический акт, — рассказал руководитель местного штаба антитеррористического центра Александр Пыж.

Переговоры продолжались несколько часов, но в последствии силовики вынуждены были штурмовать захваченные кабинеты.

Один из сотрудников обладминистрации, которого взяли в заложники, в последствие рассказал, что теперь уверен в квалификации украинских спецслужб, поскольку был свидетелем их работы.

По его словам, СБУ и другие силовики способны ликвидировать любую угрозу, которая может возникнуть.

Спецслужбы отработали сразу несколько вариантов развития событий – в частности, ситуацию, при которой злоумышленники попытались скрыться с места происшествия после начала штурма.

В свою очередь местные чиновники пообещали усилить меры безопасности, поскольку охрана ОГА даже не поняла, в какой момент в здание проникли псевдотеррористы.

Заместитель председателя Ровенской облгосадминистрации Сергей Подолин рассказал, что уже получил рекомендации по защите проходов в помещения ОГА.

К учениям, которые были максимально приближены к реальным событиям, привлекли более сотни правоохранителей.

Руководство антитеррористического центра уже участвовало в прошлогоднем обезвреживании луцкого террориста, а участники – выполняли специальные задания в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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