Заболеваемость может вырасти в 5 раз. Ситуация с Covid-19 в мире

Европа пытается противостоять третьей волне коронавируса. Рекорды заражений уже несколько дней бьет Польша. За последние сутки здесь более 31 тыс. новых случаев болезни. С сегодняшнего дня страна вновь усилила карантин. Закрыли салоны красоты, строительные магазины, спортивные учреждения.

Правительство не исключает введения комендантского часа и призывает поляков провести пасхальные праздники дома.

В Венгрии и Молдове –больше всего смертей от начала пандемии. В Чехии режим чрезвычайного положения продлили до 11 апреля.

Второй день подряд более 20 тыс. новых случаев и в Германии. Если не взять под контроль распространение вируса, показатели могут вырасти в 5 раз — предостерегает глава федерального института изучения инфекционных болезней.

Накануне во Франции обнаружили 41 тыс. заражений. Врачи бьют тревогу из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии.

А вот в Великобритании в недалекое будущее заглядывают с осторожным оптимизмом. Кампания вакцинации дает первые результаты. За последний месяц в королевстве фиксируют в среднем не более 5 тыс. случаев в день. Если ситуация не ухудшится — в Британии начнут снимать ограничения.

Чтобы взять коронавирус под контроль, специалисты призывают ускорить вакцинацию. А ВОЗ просит развитые страны предоставить 10 млн доз для платформы COVAX.

Covid-19 в Украине

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус в Украине обнаружили уже у 1 614 707 человек.

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