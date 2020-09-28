Защищали местных жителей от боевиков. Украинские миротворцы вернулись из Конго

Во Львов вернулись 165 украинских военных, которые в течение 10 месяцев служили в Демократической Республике Конго, жителей которой держат в страхе местные боевики.

Вернулись военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда ВСУ. Главной задачей этой ротации были авиационное сопровождение, воздушная разведка, поисково-спасательные операции, прикрытие наземных войск и медицинская эвакуация.

Задания были стандартными по сравнению с теми, которые мы выполняем на востоке в зоне операции объединенных сил, конечно легче, нюансы вносят погода, горы целом влажность, жаркий климат.

Украинские миротворцы в течение вот уже восьми лет помогают отстоять мир в африканских странах и завоевывают уважение всего мира. Наш контингент в Конго насчитывает 250 солдат и офицеров. Сейчас те, кто прилетел во Львов, после прохождения карантина разъедутся по воинским частям.

Недавно без боевых потерь сотни бойцов 59-й мотопехотной бригады вернулись с четвертой ротации. Это достаточно мощное военное соединение, которое всегда работает на первой и нулевой линии в Донецкой и Луганской областях..

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.