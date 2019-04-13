Защищает от свалки! Кто и зачем вырубает лесополосу возле Хмельницкого

Лесной массив, десятилетиями спасал деревню от бурь, а главное – от соседства с городской свалкой, пытаются отстоять от уничтожения жители Иванковцев, что у Хмельницкого. Лесорубы посягнули на 80 летние грабы. И вырубают их несмотря дерево больное, или здоровое. Два гектара деревьев – действительно подлежат санитарной чистке, убеждают в лесном хозяйстве. На то, чтобы срубить хотя бы одно, имеют десятки разрешительных документов.

Но через многолетний конфликт с крестьянами – не могут это сделать. После создания ОТГ люди пытались забрать лесной массив в подчинение общины – и самим следить за благоустройством леса. Однако это не разрешено законом. Все лесные насаждения могут переходить только в собственность государственных предприятий.

Соседство с городским полигоном бытовых отходов. Из окон жителей села Иванковцы видны горы мусора.

Хмельницкий полигон, хоть не большой – 9 га, но с типичными для свалок проблемами. Отсюда непотреб разлетается по всей округе, периодически свалка горит или дымит.

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Крестьян спасает только лесная полоса, ее более полувека назад высадили их деды. Теперь жители Иванковцев вынуждены спасать лесополосу от вырубки.

Лесоводы обвинения в вырубке отвергают. Хотели как лучше – после санитарной чистки установить беседки и обустроить зону отдыха. И обвиняют людей в препятствовании работе.

В сельсовете защитить крестьян не могут – наоборот обвиняют их в потерях для местного бюджета, более полумиллиона гривен. Вблизи леса управление планировало построить предприятие.

В сельсовете утверждают, что пытались перевести на баланс общины защитные два гектара леса. Но по закону лес передают только государственным предприятиям. А крестьяне, которые не хотят жить в дыму и мусоре с полигона, хотят заботиться о лесополосе сами, обещают отстоять каждое дерево. Помощи будут просить у прокуратуры.

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