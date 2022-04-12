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Факты / Видео / Lifestyle

Защищают и мотивируют: ВСУ стали трендом украинского TikTok

Анастасия Ечкалова Журналистка Вікна. Новини

Украинские военные – самый главный тренд украинского TikTok. В развлекательной соцсети защитники и защитницы ВСУ публикуют ролики о том, как одолевают оккупантов и борются за победу. А в свободную минуту они еще и танцуют, шутят или спасают животных из разбитых оккупантами домов.

Хештег ВСУ стал для многих украинцев действительно успокаивающим. Потому что воины не только защищают, но и регулярно снимают видео, которыми поддерживают нас с вами.

TikTok о несокрушимости украинской армии военные снимают и во время ожесточенных боев, пока отбивают вражеские атаки.

Танцевальные паузы ВСУ в TikTok – еще один вид успокаивающего во время войны. Танцуют защитники с собратьями и наедине, во время свободной минуты на блокпостах. И собирают миллионы просмотров.

А пользователи TikTok тем временем создают отдельные фан-страницы Вооруженных сил Украины. Шутят – влюбиться можно просто при виде трех букв на одежде.

Украинский TikTok благодаря военным стал невероятно мотивирующим и ободряющим. Так что россияне решили поступить классически – украсть украинское. Используют песни, которые стали символом стойкости и борьбы украинцев с русскими оккупантами.

Но как бы ни раздражались оккупанты, наши военные в TikTok им отвечают с юмором. Ибо защищают свою землю и обещают бороться до конца.

— Ребята, что вы мне пишете “Скинь кординаты, мы тебя найдем”. Ребята, я у себя дома, я сам к вам приду, не переживайте, вы по моему огороду топчитесь.

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