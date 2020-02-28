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Факты / Видео / Lifestyle

Защитные костюмы и спецбоксы: как Украина готовится встречать коронавирус

160 тыс. проверенных пассажиров на границе, специальные комнаты для изоляции пассажиров с симптомами на железной дороге, тысячи койко-мест в инфекционных больницах. Украина готовится к первым пациентам с коронавирусом.

Но все меры безопасности могут быть напрасными. В большинстве носителей вируса болезнь протекает бессимптомно, или в легкой форме, а проверить всех людей на коронавирус невозможно.

Но паниковать, тем более забрасывать камнями всех, кто кашляет – не нужно. Почему, знает Владимир Михайлов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинские заробитчане продолжают ездить в Италию несмотря на вспышку коронавируса.

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