Защитные костюмы и спецбоксы: как Украина готовится встречать коронавирус
160 тыс. проверенных пассажиров на границе, специальные комнаты для изоляции пассажиров с симптомами на железной дороге, тысячи койко-мест в инфекционных больницах. Украина готовится к первым пациентам с коронавирусом.
Но все меры безопасности могут быть напрасными. В большинстве носителей вируса болезнь протекает бессимптомно, или в легкой форме, а проверить всех людей на коронавирус невозможно.
Но паниковать, тем более забрасывать камнями всех, кто кашляет – не нужно. Почему, знает Владимир Михайлов.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинские заробитчане продолжают ездить в Италию несмотря на вспышку коронавируса.
2020-02-28
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