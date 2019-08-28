Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Загорелся вместе с поролоном. В реанимации Днепра спасают 8-летнего мальчика

В Днепре мальчик получил 35% ожогов тела, когда вместе с другими детьми играл с легковоспламеняющимся веществом. Лишь чудом ученик второго класса остался жив. Дети, как говорят в полиции, вовремя среагировали и начали помогать парню.

Сейчас ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Следствие же устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Читайте: Под завалами дома в Дрогобыче могут находиться пять человек – ГСЧС

Сложные ожоги 35% тела и реанимация – именно так завершились детей в Днепре. На спасение восьмилетнего Кирилла сейчас крайне нужны деньги – их помогают собирать волонтеры, которые всего за несколько дней на препараты уже потратили 25 тыс. грн.

Трагедия произошла неделю назад. Кирилл с друзьями нашел на свалке бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Игры с этой находкой закончились печально, теперь ребенок в больнице в тяжелом но стабильном состоянии.

Мама воспитывает пострадавшего Кирилла сама, отец мальчика умер. По факту нанесения телесных повреждений правоохранители открыли уголовное производство. На дверях, ведущих на крышу девятиэтажки сейчас новый замок. Следствие выясняет как дети попали на крышу.

Напомним, в Борисполе Киевской области в доме произошел взрыв бытового газа, в результате этого пострадал один человек.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Хмельнитчине отец облил кислотой 18-летнюю дочь
Когда первый звонок 2019 в Украине – дата
Приковала цепью к кровати. В Днепре мать-героиня пытала приемных детей
Как помочь ребенку настроиться на учебу – советы родителям
Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии
В старых конюшнях и без туалетов. Дети на Закарпатье учатся в ужасных условиях
В Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика
Как защитить ребенка от простуды

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка