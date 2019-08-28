Загорелся вместе с поролоном. В реанимации Днепра спасают 8-летнего мальчика

В Днепре мальчик получил 35% ожогов тела, когда вместе с другими детьми играл с легковоспламеняющимся веществом. Лишь чудом ученик второго класса остался жив. Дети, как говорят в полиции, вовремя среагировали и начали помогать парню.

Сейчас ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Следствие же устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Сложные ожоги 35% тела и реанимация – именно так завершились детей в Днепре. На спасение восьмилетнего Кирилла сейчас крайне нужны деньги – их помогают собирать волонтеры, которые всего за несколько дней на препараты уже потратили 25 тыс. грн.

Трагедия произошла неделю назад. Кирилл с друзьями нашел на свалке бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Игры с этой находкой закончились печально, теперь ребенок в больнице в тяжелом но стабильном состоянии.

Мама воспитывает пострадавшего Кирилла сама, отец мальчика умер. По факту нанесения телесных повреждений правоохранители открыли уголовное производство. На дверях, ведущих на крышу девятиэтажки сейчас новый замок. Следствие выясняет как дети попали на крышу.

Напомним, в Борисполе Киевской области в доме произошел взрыв бытового газа, в результате этого пострадал один человек.

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