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Лишние кг после праздников. Как сбросить и снова не набирать вес

Даниил Самсонов Журналист программы Факты ICTV

На праздники украинцы не изменяют плохой привычке переедать, так что даже плохо. Диетологи не могут прийти к общему мнению, почему мы из года в год так жадно едим. Одни ссылаются на глубокую память дефицитов, другие утверждают, чем больше мы едим – тем больше наращиваем привычки и аппетиты.

Выход – готовить еды не тазами и есть их неделю, а малыми количествами и разнообразно.

Украинский рождественский стол изменился за последние 30 лет. Классические постные все больше заменяем чужими продуктами и рецептами. Следовательно, выросла и калорийность стола.

У участника кулинарного шоу и блогера Елены Шолудько есть простой рецепт: как и посмаковать, и не наделать стресса для пищеварения. Если готовим мясо, обязательно с овощами.

— Мы приготовим курочку, которая будет под шубкой, это блюдо готовится очень быстро, и самое главное то, что когда мы его поставим в духовку она готовится минут 30.

Предварительно отбитую куриную грудинку мы замаринуем смесью масла и специй. Для шубы не жалеем помидоров, добавляем к ним свежий или тушеный лук. Больше зеленых витаминов: петрушки и укропа. Натираем сыр и заправляем сметаной или майонезом. 30 минут в духовке и все готово.

Если вы хотите поскорее избавиться от последствий застолий — эксперты не советуют сразу прибегать к резким ограничениям. Ибо внезапная жесткая диета и физические нагрузки введут организм в еще больший стресс. Здесь дело за постепенностью.

Для правильного старта тренер прежде всего советует больше двигаться, а день начинать с зарядки. А закрепить результат посещением фитнес-зала.

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