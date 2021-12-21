Закарпатское божоле: в Ужгороде прошел праздник молодого вина

В Ужгороде устроили праздник молодого вина Закарпатское Божоле. Он проходил в старинном подвале в центре города, длился три дня.

Десятки местных виноделов привезли свое лучшее авторское, натуральное вино из урожая этого года. Его продавали и угощали им всех желающих. Любителям качественного домашнего хмельного напитка было из чего выбирать.

Божоле – это живой продукт, который можно попробовать буквально через два месяца после того, как он еще был на лозе.

На столе у ​​винодела Людмилы Муски 13 видов божоле, для нее это – семейное дело. В винограднике лоза – только европейских сортов. Солнечная осень в этом году придала гроздям сахара, особого аромата и вкуса, так что вино будет качественным.

— В этом году был хороший урожай, намного лучше, чем в 2020 году. У нас Закарпатье – регион белых вин. И виноград белый был очень хороший, — рассказала Людмила Муска.

На фестивале можно выбрать вино на любой вкус и кошелек – от 100 грн за бутылку. Дороже всего стоит выдержанное вино Роза Закарпатья — 500 грн.

– Закарапатское вино довольно хорошее. Мы пробуем разные сорта. Будем брать домой и наслаждаться во время праздников, — говорит турист со Львова, Богдан Клепач.

С домашним вином хорошо смакуют закарпатские блюда. В винном погребе угощали сыром и колбасками.

Второй год карантина для виноделов стал испытанием. Напитка производят меньше, потому что туристов мало и продажи упали. Этот праздник – поддержка для производителей, которые популяризируют вино и учат, как правильно его смаковать.

– В последние годы появилась культура потребления именно украинских вин. И это классно, мы сегодня открываем новый винный год в Закарпатье. И все любители вина могут попробовать его, а затем дегустировать на разных других мероприятиях, понимая, как оно меняется, — поделился Александр Ковач, винодел и соорганизатор фестиваля.

Традиционно праздник молодого вина в Ужгороде проводился в третьи выходные ноября. В этом году, из-за аномально позднего сезона сбора винограда, фестиваль пришлось перенести на месяц.

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