Призвали очертить красные линии для РФ: в Вашингтоне прошла акция в поддержку Украины
В центре Вашингтона (США) прошла акция в поддержку Украины.
Сотни людей с украинскими флагами собрались у Мемориала Линкольна. Оттуда они двинулись шествием к Белому дому.
На митинг в столицу Соединенных Штатов приехали даже активисты из других американских штатов.
Митингующие призвали американского президента Джо Байдена четко обозначить красные линии для российского лидера Владимира Путина. И уже сейчас ввести санкции против Москвы за эскалацию на украинской границе.
Следует отметить, что акции против российской агрессии состоялись также в разных городах Польши. Они прошли под лозунгом Stand with Ukraine.
Например, в Кракове на площадь возле ратуши вышли не только украинцы, а также поляки и белорусы, сбежавшие от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
На днях митинг в поддержку Украины прошел и в Мюнхене (Германия). К акции присоединились более двухсот человек. Они вышли на улицы с флагами Украины, Германии, Евросоюза. Митингующие держали плакаты с призывами к Москве прекратить агрессию.
Демонстрации были организованы также в других городах Европы (в частности, в Берлине, Праге, Париже, Лондоне и Вене).