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Призвали очертить красные линии для РФ: в Вашингтоне прошла акция в поддержку Украины

Анастасия Мазур Ведущая программы Факты

В центре Вашингтона (США) прошла акция в поддержку Украины.

Сотни людей с украинскими флагами собрались у Мемориала Линкольна. Оттуда они двинулись шествием к Белому дому.

На митинг в столицу Соединенных Штатов приехали даже активисты из других американских штатов.

Митингующие призвали американского президента Джо Байдена четко обозначить красные линии для российского лидера Владимира Путина. И уже сейчас ввести санкции против Москвы за эскалацию на украинской границе.

Следует отметить, что акции против российской агрессии состоялись также в разных городах Польши. Они прошли под лозунгом Stand with Ukraine.

Например, в Кракове на площадь возле ратуши вышли не только украинцы, а также поляки и белорусы, сбежавшие от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

На днях митинг в поддержку Украины прошел и в Мюнхене (Германия). К акции присоединились более двухсот человек. Они вышли на улицы с флагами Украины, Германии, Евросоюза. Митингующие держали плакаты с призывами к Москве прекратить агрессию.

Демонстрации были организованы также в других городах Европы (в частности, в Берлине, Праге, Париже, Лондоне и Вене).

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