Влюбляет в точные науки детей: необычная школа в Киеве, в которой о науке рассказывают просто
Оксана Русанова обожает физику, химию, математику и влюбляет в эти предметы детей. До войны на Донбассе она была доцентом Донецкого университета.
В оккупированном городе пришлось оставить все. Но трудности женщину не сломали.
На мирной территории она открыла собственное дело — школу, в которой о науке рассказывают просто.
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Вместе с воспитанниками делает впечатляющие опыты и верит, что такие дети в будущем станут элитой страны.
Оксана работает, чтобы менять общество, потому что именно женщины — является ключом к миру и безопасности. Это подтверждают исследования ООН.
2020-11-07