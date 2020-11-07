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Факты / Видео / Украина

Влюбляет в точные науки детей: необычная школа в Киеве, в которой о науке рассказывают просто

Оксана Русанова обожает физику, химию, математику и влюбляет в эти предметы детей. До войны на Донбассе она была доцентом Донецкого университета.

В оккупированном городе пришлось оставить все. Но трудности женщину не сломали.

На мирной территории она открыла собственное дело — школу, в которой о науке рассказывают просто.

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Вместе с воспитанниками делает впечатляющие опыты и верит, что такие дети в будущем станут элитой страны.

Оксана работает, чтобы менять общество, потому что именно женщины — является ключом к миру и безопасности. Это подтверждают исследования ООН.

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