Закон о медиа. Почему нововведение важно для онлайн-СМИ и блоггеров – мнения экспертов

ЕС предоставил нам четкую перспективу членства, но нам для этого нужно еще много работать. В частности, к изменениям следует готовиться украинским СМИ. В Раде уже готовят новый закон о медиа, ведь предыдущий уже не отвечает реалиям.

– Мы сегодня пользуемся законодательством еще 90-х годов. Если мы говорим о современных подходах к регулированию рынка медиа – это уже не телевидение и печатные СМИ. Поэтому и законодательство должно быть современным, — подчеркивает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Закон разрабатывают в тесном партнерстве с экспертами Евросоюза, которые отмечают независимость национального регулятора — Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию, и защиты субъектов информационной деятельности.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк убеждена — этот закон точно защитит свободу слова.

– Нигде не прописано ничего, что могло бы свидетельствовать о возможности для регулятора стать цензором. Он не блокирует блоггеров, потому что это тоже распространенный стереотип. Он наоборот дает онлайн-медиа возможность получить определенные преференции, — отмечает Герасимьюк.

В министерстве культуры и информационной политики говорят, что закон позволит Нацсовету без решения суда наказывать СМИ, пытавшиеся скрыть российских собственников или распространяющих нарратив стран-агрессорок. Это позволит защищать информационное пространство нашего государства.

Интернет-СМИ смогут легализоваться в украинском медиапространстве. К примеру, зарегистрированных блоггеров приравняют в правах к журналистам. Следовательно, они смогут аккредитоваться на важные события. В то же время, они должны будут четко соблюдать законодательство, особенно рассказывая о войне.

Также глава ОО Лаборатория цифровой безопасности Вита Володовская говорит, что всех блоггеров Нацсовет регулировать не будет, а только тех, кто захочет признать себя онлайн-медиа.

Глава профильного комитета Совета Никита Потураев говорит, что закон выписывает четкие и справедливые правила игры, защищает свободу слова, определяет экономическую независимость СМИ и одновременно их ответственность за распространение ложной информации, без такого документа нам не видеть евроинтеграцию.

Законопроект уже обсудили в присутствии СМИ. Его авторы надеются, что уже осенью депутаты полностью одобрят документ, а до 1 декабря Президент его подпишет.

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