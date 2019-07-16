Закон о языке 2019: жители более 30 городов Украины вышли праздновать

Вступил в силу закон о государственном статусе украинского языка. В более 30 городах сейчас идет акция язык объединяет. Люди празднуют вступление закона в силу. На концертных площадках – украинские артисты.

В Киеве на праздник под девизом Язык объединяет собралось несколько сотен человек. Под, так называемой, аркой Дружбы народов их ждали песни в исполнении отечественных эстрадных исполнителей, конкурсы и развлечения. Но главной целью мероприятия было не только развлечь людей, но и почувствовать гордость за наш язык.

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Ближайшие три года никаких наказаний за нарушение языкового закона не будет. Поэтому, те кто не понимают украинского, имеют достаточно времени, чтобы ее изучить.

К Всеукраинской акции присоединились и десятки жителей Днепра. На Европейскую площадь люди пришли с флагами и плакатами речь объединяет, чтобы популяризировать родной украинский. Активисты всем желающим раздавали желто-голубые наклейки и памятки – за ними даже выстроилась очередь.

Львовяне собрались на главной площади города еще задолго до празднования, в вышиванках, с сине-желтыми шариками и в приподнятом настроении. Уже к вечеру к львовянам вышли известные украинские исполнители, писатели, поэты и общественные деятели, чтобы еще раз подтвердить важность принятия закона и его исторического значения.

Напомним, Факты ICTV писали, что собой представляет принятый Закон о языке.

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