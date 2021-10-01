Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Закон о столице в нынешнем виде нельзя принимать — эксперты

Эксперты убеждены, что закон о столице в нынешнем виде после первого чтения принимать невозможно. Документ нарушает не только принципы местного самоуправления, но и Конституцию Украины.

В Институте Горшенина прошел круглый стол на эту тему с участием юристов, представителей Киевсовета и бывших депутатов.

Все они отмечают необходимость кардинального изменения законопроекта с учетом решения Конституционного суда относительно должностей городского головы и главы КГГА — их должен занимать один человек.

К разработке закона о столице нужно привлечь и городскую общину, а затем документ следует отправить на экспертизу в Венецианскую комиссию.

— Целью сейчас быстрого такого принятия законопроекта не является принятие хорошего закона о столице, а целью является принятия хорошего закона против Кличко. И это изначально неверно, потому что сегодня Кличко, а завтра другой… А законы принимаются, надеюсь, на годы, — сказал народный депутат ВР 8-го созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Эксперты уверены, что если же депутаты Верховной Рады примут нынешнюю редакцию, в столице начнется хаос, коррупция и фактически двоевластие. От чего пострадают прежде всего жители Киева.

Читайте
Рада приняла в первом чтении изменения в закон о столице

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрелял с балкона по птицам: киевлянин ранил прохожего в шею
Стрелял с балкона по птицам: киевлянин ранил прохожего в шею
Пенсионер-развратник пытался изнасиловать 8-летнюю девочку в Киеве
Пенсионер-развратник пытался изнасиловать 8-летнюю девочку в Киеве
В Киеве 3 октября ограничат работу метро: какие станции могут закрыть
В Киеве 3 октября ограничат работу метро: какие станции могут закрыть
Вырезали из покореженного авто: в Киеве ночью произошло смертельное ДТП
Вырезали из покореженного авто: в Киеве ночью произошло смертельное ДТП
Пожар в Киевской инженерной гимназии: детей эвакуировали
Пожар в Киевской инженерной гимназии: детей эвакуировали
В Киеве на территории КПИ огромное дерево едва не убило студентов
В Киеве на территории КПИ огромное дерево едва не убило студентов
Не выпускала из дома и унижала: в Киеве женщина совершала домашнее насилие в отношении отца
Не выпускала из дома и унижала: в Киеве женщина совершала домашнее насилие в отношении отца
Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение
Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка