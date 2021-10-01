Закон о столице в нынешнем виде нельзя принимать — эксперты

Эксперты убеждены, что закон о столице в нынешнем виде после первого чтения принимать невозможно. Документ нарушает не только принципы местного самоуправления, но и Конституцию Украины.

В Институте Горшенина прошел круглый стол на эту тему с участием юристов, представителей Киевсовета и бывших депутатов.

Все они отмечают необходимость кардинального изменения законопроекта с учетом решения Конституционного суда относительно должностей городского головы и главы КГГА — их должен занимать один человек.

К разработке закона о столице нужно привлечь и городскую общину, а затем документ следует отправить на экспертизу в Венецианскую комиссию.

— Целью сейчас быстрого такого принятия законопроекта не является принятие хорошего закона о столице, а целью является принятия хорошего закона против Кличко. И это изначально неверно, потому что сегодня Кличко, а завтра другой… А законы принимаются, надеюсь, на годы, — сказал народный депутат ВР 8-го созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Эксперты уверены, что если же депутаты Верховной Рады примут нынешнюю редакцию, в столице начнется хаос, коррупция и фактически двоевластие. От чего пострадают прежде всего жители Киева.

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