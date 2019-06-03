Закон о временных следственных комиссиях и Избирательном кодексе: темы согласительного совета

У народных депутатов традиционный для понедельника согласительный совет. В планах избранников на неделю – закон о временных следственных комиссиях, работа которых позволит прописать в будущем процедуру импичмента президента.

Кроме этого, в Раде не исключают старта рассмотрения Избирательного кодекса – здесь придется преодолеть несколько тысяч правок.

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Андрей Парубий призвал начать с законопроектов, объединяющих сессионный зал. Например, ужесточить наказание для водителей, которые пренебрегают ремнями безопасности и шлемами. А после этого можно начинать рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях парламента, без которых не заработает закон об импичменте. Голосовать его можно уже в четверг и тогда же начать и избирательный кодекс к которому подали более 4200 предложений.

Но депутаты сейчас занимаются и досрочными выборами, которые оказались под угрозой. В Батькивщине обеспокоены подачей Народного фронта в Конституционный суд. Зато в Народном фронте уверены – они все делают по закону, ведь о выходе из коалиции объявили 17 мая.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько раз в Украине распускали Верховную Раду.

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