Закон о предателях: Рада рассмотрит ограничение прав тех, кто перешел на сторону оккупантов

Верховная Рада готовится рассмотреть законопроекты О коллаборации. Их в парламенте зарегистрировано три.

Цель всех – ограничить права тех, кто предал страну и гарантировать спокойную жизнь людям, которые оставались в оккупации и не совершали преступлений против государства.

Под действие законов должны попасть военные, перешедшие на сторону оккупантов, милиционеры, сотрудники так называемого “МГБ” (“Министерства госбезопасности”, – Ред.), тюремщики, которые наказывали политзаключенных, организаторы незаконных референдумов, сотрудники администраций, российские пропагандисты.

В общем, это несколько десятков тысяч человек из почти 3 млн людей, живущих на оккупированных Россией территориях, то есть примерно 2% населения.

По словам бывшего политзаключенного Владимира Жемчугова, который в 2014 году ушел в партизаны, Россия платила своим наемникам на Луганщине бешеные деньги, чтобы те изменили Украине:

– Обычным людям, которые стояли на блокпосту, платили $50 в сутки. Начальнику Антрацитовского горотдела полиции за команду не сопротивляться заплатили $10 тыс.

Теперь им грозит наказание уже от Украины. Кого-то могут лишить свободы до 15 лет. Кому-то запретят занимать государственные должности. Депутаты говорят: в Уголовном кодексе есть статья о государственной измене, но она не соответствует новым вызовам.

– Украинское уголовное законодательство не готово к вызовам открытой войны. Чем дальше противостоим РФ, тем больше нам нужны дополнительные инструменты, – убежден соавтор законопроекта О коллаборации, нардеп Голоса Андрей Осадчук.

Вице-премьер министр Алексей Резников считает, что в законе нужно заменить слово “коллаборация”, ведь в международной лексике оно не имеет отрицательного значения.

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш настаивает на том, что надо тщательно выписать алгоритм выявления пособников террористов, чтобы под раздачу не попали обычные запуганные люди.

Однако соавтор законопроекта, народный депутат из фракции Слуга народа Никита Потураев отмечает, что 90% населения ничего не угрожает:

– Украинское государство с пониманием относится к обстоятельствам, в которых оказались люди на оккупированных территориях. Отвечать будут те, кто сознательно пошел на сотрудничество с оккупационными администрациями.

Хотя законопроекты написаны разными политическими силами, их представители готовы принять общий вариант и доработать его ко второму чтению.

Переговоры с РФ о Донбассе

Министерство иностранных дел рассчитывает на поддержку Франции в вопросе возобновления переговоров с РФ о Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон обладает достаточным политическим влиянием и лидерскими качествами, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры о прекращении войны на на Донбассе.

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.